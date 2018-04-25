В Австралии построят крупнейшую в мире солнечную ферму

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Компания Sun Cable объявила о строительстве крупнейшей в мире электростанции на основе солнечных панелей стоимостью 20 млрд. долларов. Она будет расположена между австралийскими городами Дарвин и Алис-Спрингс, а ее мощность составит 10 ГВт. Об этом сообщает The Guardian.

План проекта уже передан в Управление по охране окружающей среды Северной территории и ожидает одобрения. В случае утверждения, Sun Cable начнет строительство в 2023 году, станция заработает к началу 2026 года, а поставки электричества в Сингапур запланированы на 2027 год.

По словам гендиректора Sun Cable Дэвида Гриффина, к моменту завершения строительства электростанция будет видна из космоса невооруженным взгядом.

«Место для станции было выбрано не случайно — солнечная ферма будет построена недалеко от железнодорожной станции и в 30 километрах от шоссе, что упростит решение логистических задач», — говорит Гриффин.

Планируется, что одна треть производимой электроэнергии будет использоваться в энергосистеме города Дарвин. Оставшиеся две трети электроэнергии будут экспортироваться в Сингапур по подводным высоковольтным кабелям. Таким образом, солнечная ферма Newcastle Waters сможет обеспечить около одной пятой потребности Сингапура в электроэнергии.

Известно, что строительство электростанции поддерживается правительством Австралии и двумя австралийскими миллиардерами — Майком Кэннон-Бруксом и Эндрю Форрестом.