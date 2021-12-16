В Австралии появится новый завод по выпуску вакцин

В Австралии откроют новый завод, на котором будут производить вакцины против коронавирусной инфекции и гриппа. Ожидается, что завод сможет выпускать до 100 миллионов доз вакцин каждый год. Новый завод будет построен в австралийском штате Виктория в рамках партнерства между производителем вакцин от Covid-19 Moderna, федеральным правительством и правительством штата.

Ожидается, что он откроется к 2024 году. Объявление об открытии нового завода по производству вакцин было сделано в связи с резким скачком случаев заболевания коронавирусом в Сиднее и прилегающих регионах, а также из-за опасений по поводу быстрого распространения нового варианта коронавируса «Омикрон».

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что производство вакцин отвечает национальным интересам страны. «Я бы сказал, что вакцины с мРНК оказались самым большим научным открытием в ходе этой пандемии», — сказал Моррисон. «А это означает, что они являются важной частью будущего вакцин не только здесь, в этой стране, но и во всем мире». Скотт Моррисон также отметил, что завод будет производить вакцины от потенциальных будущих пандемий, а также от сезонных заболеваний, таких как грипп.