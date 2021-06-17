В Австралии жестоким людям запретили держать животных

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Австралийсикй штат Новый Южный Уэльс стал первым в стране, где ввели в действие пожизненный запрет для людей, ранее осужденных за жестокое обращение с животными и зоофилию, на владение или работу с питомцами. Об этом в Twitter написала инициатор закона Эмма Херст.

«НЮУ только что стал первым австралийским штатом, который ввел автоматические пожизненные запреты на животных против жестоких людей. Предлагаемый нами новый закон только что принят обеими палатами», — отметила депутат и добавила, что «теперь виновным будет автоматически запрещено держать животных под присмотром или работать с ними на всю жизнь».