В Австрии могут ввести локдаун для непривитых

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Как сообщают власти Австрии, в стране могут ввести локдаун для невакцинированных граждан. Об этом заявил канцлер Австрии Александер Шалленберг.

Решение может вступить в силу уже в воскресенье, 14 ноября, после соответствующих консультаций в парламенте и создания правовой основы. Невакцинированные граждане могут столкнуться с ограничениями на передвижение, с запретами на посещение ресторанов, отелей, парикмахерских и крупных общественных мероприятий.

Как отметил Шалленберг, две трети граждан не «должны терять свободу из-за того, что одна треть колеблется». Канцлер выразил недоумение ситуацией, когда для вакцинированных австрийцев действуют те же ограничения, что и для непривитых — «из солидарности» с ними. Он заявил, что «эта зима будет неприятной для непривитых».

Напомним, с 8 ноября власти Австрии уже ограничили непривитым вход в рестораны, салоны красоты, спортзалы, отели, кино и театры. Ограничения касаются и туристов.