В Австрии не планируют отменять ограничения до апреля

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«Интерфакс» сообщает, что власти Австрии не планируют отменять противокоронавирусные ограничения до католической Пасхи — 4 апреля. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц.

По его словам, 1 марта правительство Австрии будет обсуждать возможность отмены строгих ограничений. Однако эпидситуация в стране осложняется распространением новых штаммов коронавируса.