В Австрии не планируют отменять ограничения до апреля

«Интерфакс» сообщает, что власти Австрии не планируют отменять противокоронавирусные ограничения до католической Пасхи — 4 апреля. Об этом заявил канцлер Себастьян Курц.
По его словам, 1 марта правительство Австрии будет обсуждать возможность отмены строгих ограничений. Однако эпидситуация в стране осложняется распространением новых штаммов коронавируса.
По данным местных властей, только за вчерашний день, 15 февраля, в Австрии было выявлено 1 200 новых случаев инфицирования, погибли 10 пациентов.tourister.ru