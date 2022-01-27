В Австрии отменят локдаун для непривитых

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РИА Новости сообщает, что власти Австрии решили отменить действующий в стране локдаун для невакцинированных. Об этом заявил канцлер Карл Нехаммер.

Решение вступает в силу с 31 января, оно было принято в связи со стабилизацией ситуации в больницах, в первую очередь, в отделениях интенсивной терапии.

При этом правило 2П («привит»/«переболел») сохраняется для посещения большинства общественных мест — точек питания, магазинов, мероприятий. Попасть туда непривитые по-прежнему не смогут. Также в силе остаётся требование носить маски типа FFP2.

По данным Минздрава Австрии, сертификат о вакцинации для привитых двумя дозами вакцины будет действовать полгода, для привитых тремя дозами — девять месяцев.