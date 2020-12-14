В Австрии раскрыта правоэкстремистская группировка со связями в Германии

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Правоохранительные органы Австрии обнаружили склад с оружием, принадлежащий неонацистским группировкам. В числе прочего, были изъяты 76 единиц полуавтоматического и автоматического оружия, большое число боеприпасов, а также ручные гранаты и взрывчатка, сообщил министр внутренних дел страны Карл Нехаммер.

Оружие, по мнению правоохранительных органов, предназначалось для создания незаконных вооруженных формирований в Германии.

В ходе совместного расследования с двумя немецкими земельными ведомствами уголовной полиции в Австрии были проведены пять обысков, задержаны пять человек, добавил Нехаммер. Еще два человека задержаны на территории Германии: в Баварии и Северном Рейне — Вестфалии. Главным подозреваемым является 53-летний гражданин Австрии, ранее судимый. По данным агентства dpa, при обыске в земле Нижняя Австрия были обнаружены около 100 тысяч боеприпасов.