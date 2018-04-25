В Австрии растет безработица: за два дня на 49 тыс. человек

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Число безработных в Австрии увеличилось с начала недели почти на 49 тыс. человек. Об этом сообщило Австрийское агентство печати.

Резкий рост уровня безработицы обусловлен введением государством мер противодействия распространению коронавируса. В Австрии закрылись все горнолыжные курорты, отели, рестораны, бары, кафе, культурные объекты. Именно в этих сферах зарегистрирован самый большой рост безработицы. О приостановке работы сообщили производитель автомобилей и автомобильных комплектующих Magna Steyr, строительный концерн Strabag, авиакомпании Austrian Airlines и Lauda. Компания «Австрийские федеральные железные дороги» объявила о снижении количества пассажиров на 70%.

Правительство подготовило пакет финансовой помощи в размере 38 млрд евро для борьбы с безработицей и неплатежеспособностью предприятий.