В Австрии рекордная безработица из-за пандемии

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Уровень безработицы в Австрии достиг исторического максимума в связи с экономическим кризисом, вызванным эпидемией коронавируса. Об этом сообщает австрийское издание Heute.

По данным службы рынка труда (AMS), число безработных и участников учебных программ возросло на 58,2% в годовом исчислении, до 571 тысячи человек. Уровень безработицы вырос на 5,5 процентных пункта, до 12,8%.

Отмечается, что все возрастные группы, во всех отраслях промышленности и во всех федеральных землях затронуты кризисом.

Кризис COVID-19 привел к «экстремальному росту безработицы» начиная с середины марта, передают в службе.

Напомним, что ранее ООН спрогнозировала исторический уровень безработицы. Больше всего от кризисной ситуации пострадают малые и средние предприятия, фермеры, самозанятые граждане, беженцы и мигранты.

Также сообщалось, что почти 30 млн американцев потеряли работу из-за COVID. Аналитики предполагают, что сокращения на американском рынке труда будут углубляться после публикации данных о падении экономики.