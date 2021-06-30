В Австрии с 1 июля отменяется комендантский час и ряд ограничений

Телеканал Oe24 сообщает, что власти Австрии с 1 июля отменят ряд ограничений, введённых ранее из-за пандемии.
Так, крупные мероприятия разрешат посещать без респираторов типа FFP2. Кроме того, от этих средств защиты планируется отказаться при посещении точек общепита, спортзалов, театров. В офисах, общественном транспорте, магазинах и музеях разрешено использовать обычные маски. Социальная дистанция отменяется, а вместе с ней можно будет отказаться от ограничений по количеству посетителей.
Отмечается, что сотрудникам торговли и сферы услуг больше не понадобится маска, если они были вакцинированы, переболели коронавирусом в течение последнего полугода или регулярно тестируются.
Комендантский час полностью отменяется. Ресторанам и барам разрешено работать по ночам, хотя и с 75%-ой загрузкой.
Очередной этап отмены ограничений намечен на 22 июля, но его реализация будет зависеть от эпидситуации в стране.tourister.ru