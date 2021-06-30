В Австрии с 1 июля отменяется комендантский час и ряд ограничений

Отмечается, что сотрудникам торговли и сферы услуг больше не понадобится маска, если они были вакцинированы, переболели коронавирусом в течение последнего полугода или регулярно тестируются.

Комендантский час полностью отменяется. Ресторанам и барам разрешено работать по ночам, хотя и с 75%-ой загрузкой.

Очередной этап отмены ограничений намечен на 22 июля, но его реализация будет зависеть от эпидситуации в стране.