В Австрии с 8 февраля начнут смягчать ограничения из-за коронавируса

Канцлер добавил, что с 8 февраля также начнут открываться школы и салоны красоты. «Хорошая новость в том, что локдаун в Австрии оказался эффективным. Плохая новость в том, что мутации — британская и южноафриканская — распространяются», — подчеркнул он.

Теперь для посещения салонов красоты потребуется заранее сдать тест на коронавирус. Власти также разрешили в частном порядке встречаться членам двух разных семей с максимальным участием до четырех взрослых человек.