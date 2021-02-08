В Австрии с 8 февраля начнут смягчать ограничения из-за коронавируса

Австрия начнет постепенно снимать коронавирусные ограничения. Такое заявление канцлера страны Себастьяна Курца приводит ТАСС.
«С 8 февраля должны открыться торговые точки, музеи, зоопарки с условием соблюдения мер безопасности и обязательного ношения масок FFP2», — объявил Себастьян Курц на пресс-конференции.
Канцлер добавил, что с 8 февраля также начнут открываться школы и салоны красоты. «Хорошая новость в том, что локдаун в Австрии оказался эффективным. Плохая новость в том, что мутации — британская и южноафриканская — распространяются», — подчеркнул он.
Теперь для посещения салонов красоты потребуется заранее сдать тест на коронавирус. Власти также разрешили в частном порядке встречаться членам двух разных семей с максимальным участием до четырех взрослых человек.
Остальные ограничения, касающиеся туризма, спорта, культуры и общественного питания, остаются в феврале в силе. «Есть ли перспектива для них с начала марта, это мы решим 15 февраля», — отметил Себастьян Курц и добавил, что при ухудшении эпидемической ситуации правительство вновь вернет все ограничения.
Карантин с некоторыми изменениями действует в Австрии с 3 ноября 2020 года. С 26 декабря по 24 января был введен жесткий карантин, который был продлен по 7 февраля для борьбы с распространением мутаций коронавируса из Великобритании и ЮАР. Все это время в стране закрыты торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг и общественного питания.belta.by