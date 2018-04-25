В Австрии ввели ограничения из-за коронавируса

Действие запрета австрийских властей на проведение мероприятий в помещениях с участием более 100 человек из-за нового коронавируса распространяется и на рестораны.
Об этом в эфире телеканал ORF-2, сообщил министр социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии Рудольф Аншобер.
«Мы попытались закрепить это правило везде, где это возможно, чтобы можно было сократить социальные контакты и угрозу заражения», — сказал Аншобер.
По его словам, ограничительные меры также касаются кинотеатров.
«Дело касается залов. Все зависит от того, насколько плотно там сидят люди», — отметил министр.
С целью борьбы с распространением коронавируса Австрия объявила о запрете до апреля на проведение крупных массовых мероприятий: под открытым небом с участием более 500 человек и в помещениях с участием более 100 человек.
Занятия в высших учебных заведениях переводятся на удаленный режим. Рассматривается возможность запрета занятий в школах.
Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленную работу и обратился с просьбой к населению сократить социальные контакты.
Страна также запретила въезд прибывающим из Италии, за исключением лиц с медицинской справкой об отсутствии коронавируса и транзитного автотранспорта.
О прекращении спектаклей сообщили Венская государственная опера и другие крупные концертные площадки Вены.
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет к настоящему моменту 182. Случаи инфицирования зафиксированы во всех девяти австрийских регионах. Летальных исходов пока не зарегистрировано.korrespondent.net
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