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В Австрии ввели ограничения из-за коронавируса

Фото pixabay.com

Действие запрета австрийских властей на проведение мероприятий в помещениях с участием более 100 человек из-за нового коронавируса распространяется и на рестораны.

Об этом в эфире телеканал ORF-2, сообщил министр социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии Рудольф Аншобер.

«Мы попытались закрепить это правило везде, где это возможно, чтобы можно было сократить социальные контакты и угрозу заражения», — сказал Аншобер.

По его словам, ограничительные меры также касаются кинотеатров.

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«Дело касается залов. Все зависит от того, насколько плотно там сидят люди», — отметил министр.

С целью борьбы с распространением коронавируса Австрия объявила о запрете до апреля на проведение крупных массовых мероприятий: под открытым небом с участием более 500 человек и в помещениях с участием более 100 человек.

Занятия в высших учебных заведениях переводятся на удаленный режим. Рассматривается возможность запрета занятий в школах.

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал работодателей перевести по возможности сотрудников на удаленную работу и обратился с просьбой к населению сократить социальные контакты.

Страна также запретила въезд прибывающим из Италии, за исключением лиц с медицинской справкой об отсутствии коронавируса и транзитного автотранспорта.

О прекращении спектаклей сообщили Венская государственная опера и другие крупные концертные площадки Вены. 

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Австрии составляет к настоящему моменту 182. Случаи инфицирования зафиксированы во всех девяти австрийских регионах. Летальных исходов пока не зарегистрировано.

korrespondent.net

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