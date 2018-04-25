В Австрии ввели ограничения из-за коронавируса

Фото pixabay.com

Действие запрета австрийских властей на проведение мероприятий в помещениях с участием более 100 человек из-за нового коронавируса распространяется и на рестораны.

Об этом в эфире телеканал ORF-2, сообщил министр социальных дел, здравоохранения, защиты прав потребителей Австрии Рудольф Аншобер.

«Мы попытались закрепить это правило везде, где это возможно, чтобы можно было сократить социальные контакты и угрозу заражения», — сказал Аншобер.

По его словам, ограничительные меры также касаются кинотеатров.