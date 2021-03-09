В Австрии выявили первый случай заражения бразильской мутацией коронавируса

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Зафиксирован первый случай заражения человека бразильской мутацией COVID-19 в австрийском Зальцбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство федеральной земли Зальцбург.

«Органам здравоохранения Зальцбурга до настоящего времени был подтвержден один случай бразильского варианта вируса P.2», — отмечается в заявлении. Других случаев с подозрением на заражение этой мутацией не выявлено.