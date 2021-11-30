В Австрии за отказ от COVID-прививки намерены садить в тюрьму — СМИ

Правительство Австрии рассматривает законопроект об обязательной вакцинации от коронавируса, который за отказ от прививок предусматривает огромный штраф или тюремный срок. Об этом в понедельник, 29 ноября, информировала газета Die Presse.

Согласно документу, с февраля 2022 года все проживающие в Австрии лица должны сделать две прививки от коронавируса в обязательном порядке. В случае отказа штраф будет составлять 3,6 тысячи либо 7,2 тысячи евро — для тех граждан, которые проигнорируют уведомление властей дважды.

Если человек не может или не хочет оплачивать штраф, он на четыре месяца отправится в тюрьму.

От инъекций планируют освободить людей с противопоказаниями к прививкам, беременных и подростков до 12 лет.

Издание указывает, что законопроект будет представлен на следующей неделе. Для вступления в силу его должны поддержать обе палаты парламента Австрии.

Как сообщалось, планы Вены ввести обязательную вакцинацию против COVID-19 и текущий локдаун вызвали недовольство среди населения. В акциях протеста принимали участие десятки тысяч человек.