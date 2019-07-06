В. Бакас: решение отдать Минобороны «Порядку и справедливости» – спорное

Фото BFL

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Решение отдать подписанным в пятницу коалиционным договором Министерство обороны партии «Порядок и справедливость» (ПС), которая находится под судом по делу о коррупции, является спорным, говорит председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас.

«Вопрос в том, что партия будет делать с этим постом. Нам важно обеспечить, чтобы не вернулись времена «золотых ложек» и чтобы в министерство не вернулась «тьма». По правде говоря, это выглядит спорно. Насколько я понимаю из комментариев, решения о партийности не приняты. Например, министр необязательно должен быть партийным», – сказал В. Бакас BNS в пятницу.

«Партия, у которой есть проблемы с правоохраной, находится под судом, как она сможет обеспечить прозрачность системы обороны и не дискредитировать ее?» – рассуждал он.

По словам В. Бакаса, в министры обороны может быть предложен не партийный, а «нейтральный» кандидат.

«Главная задача – обеспечить прозрачность», – сказал председатель КНБО.

Говорят, что на пост министра обороны намечается предложить члена нынешнего сейма, но его фамилию лидеры партий не назвали.

В настоящее время в Панявежском окружном суде продолжается рассмотрение дела о политической коррупции ПС.

Партия обвиняется в этом деле как юридическое лицо, также обвиняется бывший представитель этой партии в сейме Римас Ручис, предприниматели Роландас Скайсгирис, Пейсахас Качергинскис, Гедрюс Ракаускас, Витаутас Банис и Юстинас Гарляускас.

Партия обвиняется в том, что получила в результате взяток или незаконных хищений имущества более 350 тыс. евро, а предприниматели подозреваются в участии в этих схемах. По данным правоохраны, эти средства партия использовала для пиара своей деятельности.

Как утверждают прокуроры, ПС, в соответствии с обвинениями, грозит штраф на сумму 1,9 млн евро, физическим лицам грозит до восьми лет тюрьмы.

Представители партии отклоняют эти обвинения.