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В.Бакас выступил с инициативой преследования судей, подозреваемых в коррупции

Фото BFL/ Шарунаса Мажейки

Член Сейма Витаутас Бакас зарегистрировал инициативу парламентариев по начале процедуры импичмента в отношении судей Верховного и Апелляционного суда, подозреваемых в коррупционных делах.

37 политиков предлагают начать процедуру импичмента против судьи Верховного суда Литвы Литвы Эгидиюса Лаужикаса и судей Апелляционного суда Вальдимара Бавеяна, Виктораса Кажиса и Константина Гурина.

В обвиняющем их тексте говорится, что эти судьи договаривались или принимали вознаграждение от заинтересованных в исходе дел лиц, оказывали влияние на распределение дел или на решения судов.

Члены Сейма получили эти данные из Генеральной прокуратуры, расследующей крупномасштабное дело о коррупции среди судей.

Увольнение вышеназванных судей за дискредитацию звания судьи было инициировано президентом Гитанасом Науседой.

На прошлой неделе Совет судей разрешил Сейму сделать представление на увольнение Э.Лаужикаса и К.Гурина, но не одобрил смещение В.Кажиса. Принятие решения по В.Бавеяну ожидается в конце августа.

Немалые споры вызвал вопрос, могут ли судьи Верховного и Апелляционного судов быть уволены только после импичмента в Сейме или же президент тоже может предложить их отстранение от должности.

По делу о коррупции среди судей подозреваются и четверо других судей более низкого уровня.

Многие судьи, подозреваемые в этом деле, утверждают, будто не совершили никакого преступления. Всего подозрения предъявлены 48 лицам.

BNS

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