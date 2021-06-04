В Балтийском море начинаются военные учения

Учения будут проходить в территориальных водах и исключительной экономической зоне Литвы, а также в Куршском заливе, на Куршской косе и в городе Клайпеда, сообщают Вооруженные силы.

В учениях будут задействованы корабли ВМС Литвы, Соединенного Королевства, Канады, Латвии, Польши и Эстонии, соединение военных кораблей стран Балтии Baltron, подразделения штаба и береговые подразделения ВМС Литвы, морские пехотинцы Соединенного Королевства и Португалии, а также подразделение береговой ракетной обороны ВМС Польши.

Международные военные учения «Балтийская крепость» проводятся с 2008 года, каждый год они проходят в одной из стран Балтии.

Учения BALTOPS 2021 в этом году — уже 50-е по счеты. Они планируются 6-18 июня.

В этих учениях будет задействовано около 40 кораблей, 60 самолетов и примерно 4 тыс. военнослужащих из 16 стран НАТО и двух нейтральных государств.