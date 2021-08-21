В Балтике может исчезнуть треска

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Тревожное предупреждение сделали на днях эксперты из Гамбургского университета. Как сообщает АЗЕРТАДЖ, ученые по результатам проведенного ими исследования пришли к выводу, что популяция трески в западной части Балтики может опуститься до критической отметки.

Они проанализировали данные за десятилетия и пришли к заключению, что восстановление популяции этого вида рыбы в обозримом будущем может оказаться маловероятным. При исследованиях учитывали такие факторы, как рыболовство, температура воды и скорость пополнения количества трески. Дело в том, что, с одной стороны, вылавливается слишком много рыбы, а с другой — повышение температуры замедляет восстановление популяции. Вместе это приводит к тому, что все меньше рыб могут размножаться, а выживает все меньше икринок. Таким образом запасы трески рискуют не восстановиться вообще.

Вот уже 4 года, как вылов трески ограничен даже для любителей-рыболовов: им разрешается поймать только пять особей. Рыбаки опасаются, что поспешные непродуманные решения и резкое ограничение числа любителей порыбачить будут означать конец этого вида туризма на побережье.