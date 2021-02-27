В банках Литвы рекордно много свободных средств – ЦБ

«В ряде сегментов расценки в Литве выше, чем в соседних странах, и это касается не только Латвии и Эстонии, но и Польши», – отметил М. Маяускас.

По его словам, например, расценки действующего в трех странах Балтии банка Luminor самые высокие именно в Литве.

М. Юргилас утверждает, что цены на банковские услуги отличаются, поскольку не во всех Балтийских странах сходная экономическая ситуация, банки действуют не в одинаковых условиях, обладают разными информационными системами.

«По моим данным банк Luminor в данный момент оперирует шестью системами информационных технологий. Три страны, два объединившихся банка, и у каждого из них в своей стране было по одной системе. Таким образом, нет оснований утверждать, что условия даже в технологическом смысле равны», – пояснил представитель БЛ.

По словам М. Юргиласа, корзина банковских услуг для населения стоит от 90 центов до 2 евро в месяц, самые дешевые планы для бизнеса составляют 4,5–12 евро, а самые дорогие – 18-35 евро в месяц.