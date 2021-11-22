В Баварии отменяют рождественские ярмарки и вводят локдаун для непривитых

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Портал Euronews сообщает, что немецкий регион Бавария в рамках борьбы с четвёртой волной коронавируса ужесточает ограничения, а для невакцинированных граждан фактически вводится локдаун. Об этом заявил Маркус Зедер, премьер-министр самой крупной федеральной земли Германии.

Меры вводятся с 24 ноября: кафе и ресторанам предписано закрываться не позднее 22:00, ночные клубы прекращают работу, отменяются все рождественские ярмарки.

Посещать общественные места будет разрешено только привитым и переболевшим коронавирусом. Ограничения будут действовать до 15 декабря.

По данным портала, в Баварии, в которой проживет 13 млн человек, вакцинированы чуть более 4.5 млн жителей, — это один из самых низких показателей в стране.

В последние дни в Германии наблюдается резкий рост числа заражений: в четверг, 18 ноября, суточное число новых случаев превысило 65 000.