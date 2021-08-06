В Беларуси будут лишать гражданства за «экстремизм»

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Александр Лукашенко подписал указ, который предусматривает лишение гражданства «за участие в экстремистской деятельности». В частности, в документе речь идет об иностранцах, получивших гражданство Беларуси, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Указ №302 подписан в четверг, 5 августа.

«Дополнительно закрепляются порядок внесения материалов об утрате белорусского гражданства натурализованными лицами за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным Законом», — говорится в сообщении.