В Беларуси до конца 2021 года ожидают две миссии МАГАТЭ

Фото РУП «Белорусская АЭС»

В Республику Беларусь еще дважды приедут эксперты МАГАТЭ: по вопросам развития регулирующей инфраструктуры и эксплуатационной безопасности, сообщает пресс-служба Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

«Беларусь провела все миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих свою первую АЭС. Полученные рекомендации и предложения положены в основу национальных планов действий, которые являются важным ориентиром в работе по реализации национальной программы ядерной энергетики… До конца года в Беларуси ожидают две повторные миссии МАГАТЭ по оценке достигнутого прогресса в вопросах развития регулирующей инфраструктуры и эксплуатационной безопасности», — говорится в сообщении.

Во время встречи речь также шла о подготовке проекта новой рамочной программы сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ на период с 2022 по 2027 годы. Виктор Каранкевич пригласил генерального директора МАГАТЭ принять участие в церемонии официального ввода в эксплуатацию БелАЭС. Оно должно состояться в 2022 году.