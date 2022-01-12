В Беларуси еще тысячи мигрантов, поэтому помощь армии нужна– замминистра

Фото БелТа

В Беларуси все еще находятся тысячи мигрантов, поэтому помощь литовских военных на границе по-прежнему необходима, считает заместитель министра обороны Литвы Жильвинас Томкус.

В среду он представил в Сейме предложение правительства о продлении полномочий военнослужащих на границе еще на три месяца — до 13 мая.

По представлении его одобрили 104 члена Сейма, никто из них не проголосовал против, трое воздержались. Постановление планируется принять 18 января.

«В случае чрезвычайного положения, срок действия которого истекает 14 января, военнослужащие автоматически приобретают эти специальные права, а в случае экстремальной ситуации, которая будет продолжаться и после 14 января, военнослужащие должны получить права постановлением Сейма», — сказал замминистра в парламенте в среду.

Предыдущее решение предоставило дополнительные полномочия военным, патрулирующим границу, до 13 февраля.

В таком случае военнослужащие на границе, как и пограничники, имеют право давать обязательные указания, проводить досмотр человека, задерживать подозреваемых и тому подобное.

«Хотя ситуация на границе вроде бы стабилизировалась, она остается напряженной, и известно, что риск миграционных потоков остается очень высоким», — сказал он.

«По данным разведки, количество мигрантов в Беларуси остается достаточно высоким, исчисляемым тысячами», — сказал замминистра.

По словам Томкуса, мигранты теперь чаще пересекают латвийскую и польскую границу, чем литовскую.

«Сейчас происходит переброска в Латвию или Польшу, но отмечается активность сть должностных лиц по ту сторону границы, поэтому помощь наших военных Службе охраны госграницы (СОГГЛ) и Службе общественной безопасности необходима», — сказал он.

По словам заместителя министра, границу Латвии пытаются пересечь от 30 до 60 человек в день. По его словам, растет количество пересечений границы и вблизи Польши.

«Попытки пересечь литовскую границу в последние недели были минимальными. Но если считать с ноября, литовскую границу пытались пересечь еще около 800 человек», — сказал Томкус.

По его словам, вызывает беспокойство и совместная военная активность Беларуси и России.

По данным правительства, в настоящее время для оказания помощи СОГГЛ в выполнении ее пограничных функций задействовано более тысячи военнослужащих.

По данным пограничников, в прошлом году в Литву попали более 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, еще 8,1 тыс. из их была развернуты на границе.

Литва и другие Западные страны обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено