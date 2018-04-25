В Беларуси имена уклонистов будут публиковать в СМИ

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В открытом доступе опубликовали измененное Положение о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве.

Со следующего призыва молодым людям повестки будут приносить даже коммунальщики, а списки тех, кто пытается откосить от армии, будут появляться в средствах массовой информации. Кроме этого, отсрочку смогут получить депутаты и студенты, получающие образование за рубежом.

Об этом говорится на сайте pravo.by.