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В Беларуси имена уклонистов будут публиковать в СМИ

Фото pixabay.com

В открытом доступе опубликовали измененное Положение о призыве граждан на срочную военную службу, службу в резерве.

Со следующего призыва молодым людям повестки будут приносить даже коммунальщики, а списки тех, кто пытается откосить от армии, будут появляться в средствах массовой информации. Кроме этого, отсрочку смогут получить депутаты и студенты, получающие образование за рубежом.

Об этом говорится на сайте  pravo.by.

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Согласно новому Положению о призыве, списки парней, которые не получили повестку и не явились в установленное время на мероприятия по призыву, будут публиковаться в местных СМИ.

024.by

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