В Беларуси на протестующих заведено более трех тысяч уголовных дел

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В Беларуси число уголовных дел, возбужденных в связи с протестами, превысило три тысячи. Такие цифры озвучил в четверг, 15 апреля, заместитель генпрокурора Геннадий Дыско.

При этом из этого числа свыше 750 дел заведены по факту «осквернения сооружений и порчи имущества», около 600 — в связи с «оскорблениями представителей власти», еще более 300 — из-за «случаев насилия или угрозы его применения в отношении сотрудников милиции».

«Активизировалась киберпреступность»

В Генпрокуратуре также отметили, что многие «протестные» дела связаны с использованием IT-технологий. По версии Генпрокуратуры, «киберпреступность активизировалась».

До этого, 5 марта, занимавший пост главы Следственного комитета Иван Носкевич заявил, что с августа 2020 года было возбуждено 2407 уголовных дел экстремистской направленности. В это число, по его словам, включены все «политические» дела.

Протесты в Беларуси после президентских выборов

Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси после президентских выборов 9 августа 2020 года, когда ЦИК вновь объявил победителем Александра Лукашенко. Демонстранты требовали проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков в отношении протестующих.

В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи человек, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.

Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были либо арестованы, либо оказались за границей. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.