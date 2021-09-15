В Беларуси началась четвертая волна COVID-19

Также был поднят вопрос о наличии свободных мест в больницах и готовности их к перепрофилированию.

Напомним, что в мире минимум COVID-заражений за два месяца. За семь дней жертвами пандемии стали около 58 тысяч человек — это на 12 тысяч меньше, чем за предыдущий аналогичный период.