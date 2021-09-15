В Беларуси началась четвертая волна COVID-19

В Беларуси заявили о начале четвертой волны коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минздрава во вторник, 14 сентября.
«Очередная волна COVID-19 пришла в Беларусь», — сказано в сообщении.
В связи со вспышкой заболеваемости власти провели заседание для противодействия распространению COVID-19 в стране. В частности, власти обсудили вопросы обеспеченности лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, кислородом.
Также был поднят вопрос о наличии свободных мест в больницах и готовности их к перепрофилированию.
Напомним, что в мире минимум COVID-заражений за два месяца. За семь дней жертвами пандемии стали около 58 тысяч человек — это на 12 тысяч меньше, чем за предыдущий аналогичный период.korrespondent.net