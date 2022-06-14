В Беларуси начались новые военные учения

Как уточнили в оборонном ведомстве страны, основными целями учений являются: совершенствование слаженности органов военного управления тылового обеспечения в управлении подчиненными силами и средствами, повышение уровня обученности органов военного управления, воинских частей и организаций тыла, повышение живучести подразделений и объектов тыла, тренировка практических навыков личного состава воинских частей и подразделений тылового обеспечения в условиях динамично меняющейся обстановки.

Отмечается, что проведение мероприятий направлено на качественную подготовку подразделений и организаций тылового обеспечения.