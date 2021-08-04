В Беларуси начались учения на западных рубежах страны

Фото Государственный пограничный комитет Республики Беларуси

Пограничники Беларуси начали учения на западных рубежах страны, в ходе которых отрабатывается ликвидация бандформирований и стабилизация обстановки на приграничной территории. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет республики.

«Гродненская погрангруппа проводит комплексное оперативно-тактическое учение, которое продлится до 12 августа», — приводит БелТА сообщение пограничного ведомства. «Предусматривается, что учения пройдут в три этапа. В ходе них будут отработаны вопросы отмобилизования и боевого слаживания подразделений мобильного резерва, усиления охраны государственной границы, выявления, блокирования и ликвидации вооруженных формирований, последующей стабилизации обстановки на приграничной территории», — отмечает Госпогранкомитет Белоруссии.

Основные цели учений — совершенствование боевой и мобилизационной готовности пограничной группы, повышение уровня готовности оперативного управления территориального органа пограничной службы руководить штатными и приданными подразделениями в условиях нарастания угроз пограничной и военной безопасности. «Для проведения учения создана сложная, динамичная и поучительная обстановка, позволяющая приблизить действия обучаемых подразделений к возможной реальной обстановке», — отметили в Госпогранслужбе Беларуси.