В Беларуси начались учения территориальных войск

В Гомельской области Беларуси стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Минобороны страны.
«С 12 по 14 июля под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района», — уточнили в белорусском военном ведомстве.
Отмечается, что в ходе учений территориальные войска республики отработают охрану и оборону объекта ТрО, а также несение службы на контрольно-пропускном пункте во время военного положения.
Напомним, 26 мая Беларусь начала военные маневры у границ Украины и Польши и неоднократно продлевала их.korrespondent.net