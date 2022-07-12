В Беларуси начались учения территориальных войск

Отмечается, что в ходе учений территориальные войска республики отработают охрану и оборону объекта ТрО, а также несение службы на контрольно-пропускном пункте во время военного положения.

Напомним, 26 мая Беларусь начала военные маневры у границ Украины и Польши и неоднократно продлевала их.