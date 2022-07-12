TOP,Сегодня в мире,Соседи

В Беларуси начались учения территориальных войск

Фото: facebook.com/mod.mil.by

В Гомельской области Беларуси стартовали командно-штабные учения с территориальными войсками. Об этом 12 июля сообщила пресс-служба Минобороны страны.

«С 12 по 14 июля под руководством заместителя председателя Гомельского областного исполнительного комитета проводится командно-штабное учение с территориальными войсками Жлобинского района», — уточнили в белорусском военном ведомстве.

реклама

Отмечается, что в ходе учений территориальные войска республики отработают охрану и оборону объекта ТрО, а также несение службы на контрольно-пропускном пункте во время военного положения.

Напомним, 26 мая Беларусь начала военные маневры у границ Украины и Польши и неоднократно продлевала их.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.