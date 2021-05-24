В Беларуси намерены запретить бело-красно-белый флаг

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Министерство внутренних дел Беларуси собирается приравнять к нацистской символике бело-красно-белый флаг, ставший одним из символов протестов против режима Александра Лукашенко.

«Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей», — заявил заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) МВД Михаил Бедункевич. Ведомство выступит с соответствующей инициативой в ближайшее время, отметил он.