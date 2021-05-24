TOP,Сегодня в мире,Соседи

В Беларуси намерены запретить бело-красно-белый флаг

Фото pexels.com

Министерство внутренних дел Беларуси собирается приравнять к нацистской символике бело-красно-белый флаг, ставший одним из символов протестов против режима Александра Лукашенко.

«Как потомки людей, воевавших и отдавших жизни за победу, мы не можем просто так, равнодушно, взирать на символику предателей», — заявил заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОПиК) МВД Михаил Бедункевич. Ведомство выступит с соответствующей инициативой в ближайшее время, отметил он.

реклама

По словам замначальника ГУБОПиК, бчб-флаг использовался «всеми коллаборационистскими организациями на территории БССР в годы оккупации», а такая символика «не может быть разрешена». «В законе даны варианты использования в иных целях — театральная деятельность, кино как факт истории. Но ходить под этими флагами на улицах никто не даст», — привело государственное информагентство БелТА слова Бедункевича.

korrespondent.net

В Беларуси намерены запретить бело-красно-белый флаг

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.