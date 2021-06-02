В Беларуси не рекомендуют летать над Украиной

В Минтрансе считают, что Украина своими действиями нарушила положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения между правительствами Беларуси и Украины о воздушном сообщении 1995 года. Данные соглашения запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку.

«Данное ограничение, наносящее ущерб белорусской авиакомпании Белавиа и лицам, пользующимся ее услугами, было введено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси», — отметили в Минтрансе Беларуси.

Также в министерстве намекнули на то, что самолетам, совершающим международные рейсы над Украиной, летать в ее воздушном пространстве опасно.

В департаменте припомнили, в частности, сбитие в 2014 году над Донбассом самолета авиакомпании Malaysia Airlines.

«Возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в ее объективности и неполитизированности в оценках по отношению к Беларуси. В связи с этим авиационные власти Беларуси не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины», — отмечается в сообщении.

Напомним, 25 мая стало известно, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Запрет на полеты в Беларусь и из Беларуси вступил в силу в ночь на 26 мая. Решение принято по поручению президента Владимира Зеленского после инцидента с принудительной посадкой рейса Ryanair, после которой был задержан основатель оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.