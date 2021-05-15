В Беларуси объяснили, как ограничат полномочия президента

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В Конституцию Беларуси готовят изменения, ограничивающие полномочия президента. Об этом заявил глава Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич, сообщает БЕЛТА.

Для усиления законодательной роли парламента из конституции предлагается исключить положения, предусматривающие делегирование Палатой представителей и Советом республики президенту законодательных полномочий на издание декретов, которые имеют силу закона.

Также предлагается забрать у президента право издавать по своей инициативе либо по предложению правительства временных декретов, имеющих силу закона.

Напомним, что ранее в ОБСЕ заявили о катастрофе со свободой слова в Беларуси. Большое число журналистов были задержаны и подверглись физическим нападениям, а власти вводят новые нормы, нарушающие свободу слова.

Также сообщалось, что ЕС готовит новый пакет санкций против Беларуси. Ограничительные меры, утверждение которых ожидается в ближайшие недели, могут затронуть полсотни белорусских чиновников.