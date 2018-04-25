В Беларуси президентские выборы назначены на 9 августа

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Палата представителей сегодня назначила президентские выборы на 9 августа, сообщает БЕЛТА.

Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко подчеркнул, что с учетом значимости президентских выборов для страны депутатам предстоит серьезная, ответственная организационно-политическая работа, передает АЗЕРТАДЖ.

По словам Владимира Андрейченко, эта работа будет проводиться как непосредственно в парламенте, так и в избирательных округах, «чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией».