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В Беларуси продлили военные учения

Фото: facebook.com/mod.mil.by

В Беларуси учения ВС Республики Беларусь продлены как минимум до 24 сентября. Об этом в сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Наблюдатели отметили, что продление учений на беларуских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:

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  • 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 24.09;
  • Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 23.09;
  • Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 24.09; 
  • Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 23.09; 
  • 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 23.09;
  • 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) 23.09;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 23.09;
  • Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 24.09.

Общее число продлений составило 21 неделю.

«Беларуская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта», — сказано в сообщении.

korrespondent.net

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