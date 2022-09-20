В Беларуси продлили военные учения

Фото: facebook.com/mod.mil.by

В Беларуси учения ВС Республики Беларусь продлены как минимум до 24 сентября. Об этом в сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Наблюдатели отметили, что продление учений на беларуских полигонах на данный момент выглядит следующим образом: