В Беларуси продлили военные учения

В Беларуси учения ВС Республики Беларусь продлены как минимум до 24 сентября. Об этом в сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.
Наблюдатели отметили, что продление учений на беларуских полигонах на данный момент выглядит следующим образом:
- 227 общевойсковой полигон «Борисовский» (Борисовский район) до 24.09;
- Полигон «Гожский» 6 омбр. (Гродненский район) до 23.09;
- Полигон «Брестский» 38 одшбр. (Брестский район) до 24.09;
- Полигон «Осиповичский» 51 абр. (Осиповичский район) до 23.09;
- 212-й авиационный полигон «Неман» (Новогрудский район) до 23.09;
- 230 общевойсковой полигон «Обуз-Лесновский» (Барановичский район) 23.09;
- 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО «Доманово» (Ивацевичский район) до 23.09;
- Полигон «Лепельский» 19 омбр. (Лепельский район) до 24.09.
Общее число продлений составило 21 неделю.
«Беларуская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта», — сказано в сообщении.korrespondent.net