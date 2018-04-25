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В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил

  • Фото mil.by

В Вооруженных Силах Беларуси продолжается комплексная проверка. В соответствии с планом идет постепенное наращивание состава привлекаемых войск, информирует пресс-служба Министерства обороны.

С 3 февраля ряд воинских частей и подразделений ВВС и войск ПВО приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению. По замыслу проверки принято решение усилить состав дежурных сил по противовоздушной обороне зенитными ракетными дивизионами С-300, «БУК» и «ОСА».

Авиации предстоит выполнить задачи по рассредоточению части сил и средств с задействованием аэродромов в Барановичах, Мачулищах, Бобруйске, Лунинце и Боровцах.

Подразделения механизированных бригад завершили выдвижение комбинированным способом в районы выполнения учебно-боевых задач и приступили к выполнению поставленных задач, в том числе и с боевой стрельбой в ночное время. Для преодоления водной преграды подразделениями 19-й гвардейской отдельной механизированной бригады силами 7-го инженерного полка в кратчайшие сроки была наведена мостовая переправа через реку Березина.

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Ряд воинских частей и подразделений, принимавших участие в проверке, успешно выполнив поставленные задачи, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

024.by

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