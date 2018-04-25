В Беларуси проведут массовое тестирование на COVID-19

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Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко сообщил, что население Беларуси будет массово протестировано на наличие коронавируса COVID-19 и уже на следующей неделе в стране будут проводить до 3,5 тыс. тестов в сутки.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на белорусские СМИ, проведение масштабного тестирования планируется за счет импорта 30 тысяч тестов из России и тестов собственного производства.

По словам вице-премьера Беларуси, на данный момент в стране в день изготавливают 700 тестов на выявление коронавирусной инфекции.

Отметим, что по последним предоставленным данным Министерства здравоохранения Беларуси, в стране на стационарном лечении находятся 634 человека с COVD-19. Из них 53 человека выздоровели, 13 скончались.