В Беларуси рабочие анонсировали общенациональную забастовку

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В Беларуси с 1 ноября объявили общенациональную забастовку. Об этом сообщает NEXTA в понедельник, 25 октября.

В частности, производство по всей стране будет остановлено, пока власти не выполнят все десять требований рабочих.

«Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу! Останемся дома. Так мы отстоим нашу страну, вернем в нее закон и справедливость. Только так мы защитим себя и своих близких от эпидемии, которая обрушилась на наш дом», — сказал лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский.

Он подчеркнул, что режим слаб и беспомощен как никогда, а санкции уже добивают экономику, еще не вступив в полную силу.

«Но главная надежда на вас. Только вместе мы вернем власть в стране народу! 1 ноября не выходим на работу! 1 ноября начнется новая история нашей страны! Вместе и до победы!», — подытожил Дылевский.