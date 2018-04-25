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В Беларуси расширена сеть платных дорог

Скриншот ОНТ

Качественных и безопасных дорог в стране становится больше. Вместе с этим расширяется и сеть платных автомагистралей.

1 декабря к их числу присоединился участок на трассе Минск — Гродно — граница Польши. После реконструкции её параметры доведены до первой технической категории. Платить с этого дня придётся и за проезд по участку автодороги P-28 Минск-Молодечно-Нарочь.

Общая протяжённость сети платных дорог увеличилась до 1787-ми километров. Подробнее на сайте http://beltoll.by/ .

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