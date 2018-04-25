В Беларуси создадут оппозиционную партию

Штаб Виктора Бабарико, которому ЦИК Беларуси отказал в регистрации на выборах президента страны, объявил о создании партии под названием Вместе.

Об этом Бабарико заявил в видеообращении, обнародованном в Twitter. Бывший глава Белгазпромбанка находится под стражей с середины июня, и судя по всему, обращение было записано до задержания.

«Пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую возможно объединить всех сторонников», – отметил Бабарико.

Он назвал основными задачами партии проведение конституционной реформы и объединение гражданских инициатив.

Документы для регистрации партии будут поданы в ближайшее время, сообщила Мария Колесникова – представитель штаба Бабарико и член президиума Координационного совета беларусской оппозиции.

«Мы формируем новое, сознательное и ответственное беларусское общество», – подчеркнула она, добавив, что за последние три месяца было сделано больше, чем за 26 лет.

Отмечается, что Координационный совет оппозиции, созданный по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, продолжит работу в прежнем формате. Инициатива штаба Бабарико по созданию партии была согласована «с теми членами президиума КС, с которыми было возможно по объективным обстоятельствам», заявили в совете.