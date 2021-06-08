В Беларуси учредили День народного единства

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Белорусские власти учредили новый государственный праздник — День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, в день начала в 1939 году Польского похода Красной армии. Указ об учреждении нового праздника подписал в понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко, передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства, передает ТАСС.

«Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», — говорится в сообщении.