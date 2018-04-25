В Беларуси упростили получение гражданства

Депутаты Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Беларуси одобрили внесение «Об изменении Закона Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь». Согласно изменениям, изменился срок постоянного проживания иностранца до подачи заявления о получении гражданства — с семи до пяти лет, пишет БелТА.
«Документом предлагается закрепить принцип учета наилучших интересов ребенка, сократить срок непрерывного постоянного проживания иностранца до подачи заявления о приеме в гражданство с семи до пяти лет. Расширить перечень лиц, имеющих право на приобретение белорусского гражданства в упрощенном порядке, ввести новый для нашей страны институт — восстановление в гражданстве», — рассказала член Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Мария Василевич, представляя законопроект в Овальном зале.
Кроме того, предлагается уточнить основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства и установить их для прекращения рассмотрения такого заявления. Исключить случаи, когда прекращение гражданства помогает лицу, избежать ответственности за совершенное преступление. И предусмотреть возможность утраты белорусского гражданства натурализованными гражданами вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси.
Мария Василевич пояснила, что вопрос об утрате белорусского гражданства может инициироваться при совокупности серьезных оснований. «Во-первых, речь идет только о тех лицах, которые нарушили взятые при приобретении гражданства обязательства соблюдать и уважать Конституцию Беларуси. К ним относятся иностранцы или лица без гражданства, которые приобрели гражданство в результате приема в гражданство, в порядке регистрации, вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, предусмотренным международными договорами Беларуси. Особо хочу обратить внимание на то, что норма об утрате белорусского гражданства не будет распространяться на граждан Беларуси, родившихся в пределах современной территории республики или являвшихся гражданами бывшего Советского Союза и получивших гражданство Беларуси», — подчеркнула она.
Во-вторых, участие лица в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси должно быть обязательно подтверждено наличием вступившего в законную силу приговора суда. «В-третьих, несмотря на наличие перечисленных условий, человек может сохранить гражданство Беларуси, поскольку вопрос о его утрате будет рассматриваться в исключительных случаях, с учетом национальных интересов, коллегиально принимая во внимание личность гражданина, тяжесть содеянного, семейные и другие обстоятельства. В-четвертых, принятое решение может быть обжаловано в судебном порядке», — добавила Мария Василевич.
Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность приобретения гражданства в порядке регистрации детьми, родившимися и постоянно проживающими в Беларуси, родители которых являются лицами без гражданства. Сужен круг тех, кто имеет право на восстановление в гражданстве. Кроме того, предусмотрено право на рассмотрение заявления о приобретении гражданства, даже если в период его рассмотрения лицо признано судом недееспособным. Также уточнен порядок приобретения гражданства в случае установления материнства или отцовства.belta.by