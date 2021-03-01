В Беларуси ужесточили ответственность за несанкционированные массовые мероприятия

Ранее за эти нарушения можно было получить предупреждение или штраф до 30 базовых величин (порядка $340), или административный арест. При повторном привлечении по этой статье теперь могут оштрафовать на сумму до 200 базовых величин, ранее штраф при повторном нарушении мог составить 50 базовых величин.

В соответствии с новым КоАП родителей будут штрафовать за участие детей в несанкционированных акциях. Статья о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное поведение дополнена положением «Вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с нарушением установленного порядка». Штраф по данной статье составит от 5 до 30 базовых величин. Увеличен в новом КоАП и штраф за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Он будет составлять от 2 до 100 базовых величин (ранее от 2 до 50). Статья предусматривает также санкции в виде общественных работ или административного ареста. Предусмотрено ужесточение за «незаконное использование и изготовление флагов и символов», также вводится ответственность за разглашение персональных данных.