В Беларуси в борьбе с COVID-19 задействованы 25 тыс. медиков. Благодаря их слаженной и четкой работе удается контролировать распространение инфекции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В учреждениях здравоохранения на сегодня для пациентов с коронавирусной инфекцией предусмотрено более 7 тыс. мест.

По состоянию на 8 апреля в Беларуси проведено около 46 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Для тестирования задействовано 13 лабораторий.

На стационарном лечении находятся 976 человек. «У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. 33 пациента нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов», — отметили в пресс-службе.

После прохождения лечения выздоровели 77 человек.

Новых случаев смерти от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано.