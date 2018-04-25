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В Беларуси в стационарах находятся 502 человека с коронавирусом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

По состоянию на 5 апреля, в Беларуси на стационарном лечении с коронавирусной инфекцией находятся 502 человека. «У большей части пациентов заболевание протекает в легкой или средней форме. После прохождения лечения выздоровели 52 человека», — отметили в Минздраве.

«Зарегистрировано 8 случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией», — проинформировали в пресс-службе.