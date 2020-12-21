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В Беларуси вступил в силу запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска

User:Grani-msk / CC BY-SA

В Беларуси с 21 декабря вводятся временные ограничения на пересечение наземных пунктов пропуска. Как сообщается, эти меры предприняты с целью предотвращения распространения в стране COVID-19.

Погранкомитет Беларуси разъяснил, как эти ограничения будут действовать при  пересечении границы.

Самоизоляция и тест на COVID-19

* Граждане Беларуси и иностранцы, прибывшие в Беларусь из стран «красной зоны», обязаны соблюдать 10-дневную самоизоляцию и не подлежат последующему пропуску через границу до ее завершения.

* Иностранцы, достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, прибывающие в страну, должны иметь оригинал или копию медицинского документа на бумажном носителе или в электронном виде, подтверждающего отрицательный результат теста на вирус COVID-19.

Десятидневный срок самоизоляции исчисляется с даты прибытия в Беларусь, которая считается первым днем пребывания в самоизоляции до истечения десятых суток пребывания в самоизоляции (например, если дата прибытия 1 декабря, то выезд из Беларуси возможен с 00.00 11 декабря).

Срок действия документа теста исчисляется с даты его выполнения, которая считается первым днем действия, до истечения третьих суток (например, если тест сдан 1 декабря, то с 00.00 4 декабря документ является недействительным для въезда в Беларусь).

Правила выезда из Беларуси через наземные пункты пропуска

* Для иностранных граждан выезд не ограничен, но пересечь границу можно не ранее истечения срока 10-дневной самоизоляции.

* Для граждан Беларуси и иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, выезд временно приостановлен. Ограничение не распространяется на:

– тех, кто выезжает в связи с осуществлением трудовой деятельности либо для получения образования на территории иностранного государства, разрешениями на право выезда являются соответствующие типы виз либо документ, подтверждающий гражданство (подданство) государства следования;

– граждан Беларуси, имеющих вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, — для выезда к месту постоянного проживания;

При этом выехать можно только раз в 6 месяцев.

Выезд через воздушные пункты пропуска

Через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси и иностранцев выезд не ограничен, но не ранее истечения 10-дневного срока самоизоляции.

Правила въезда в Беларусь

* Для граждан Беларуси и иностранцев, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание в Беларуси, ограничений при въезде в страну нет. Им не нужен тест на коронавирус. В случае прибытия из «красной зоны» 10-дневная самоизоляция обязательна, а из «зеленой зоны» — не нужна.

* Иностранцам разрешен въезд в Беларусь только через аэропорты.

Погранкомитет рекомендует иностранцам «во избежание проблем при пересечении границы» предъявлять документы, подтверждающие цель поездки, переведенные на один из государственных языков (белорусский, русский). Верность перевода или подлинность подписи переводчика документа должны быть засвидетельствованы нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие.

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