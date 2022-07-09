В Беларуси введен временный запрет на вывоз муки и продуктов из гречки

Правительство вводит временный запрет на вывоз муки и продуктов из гречки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.Совет Министров 6 июля принял постановление №446 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров». Запрет распространяется на вывоз пшеничной муки, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна и готовых пищевых продуктов из гречки.
Устанавливается запрет на вывоз указанных товаров вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси в государства — члены ЕАЭС, а также товаров помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС. Также запрет распространяется на товары, помещенные под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу постановления №446 и фактический вывоз которых за пределы страны осуществляется после вступления его в силу.
Под действие правового акта не подпадают товары, которые вывозятся в страны — члены ЕАЭС или поступают в другие государства для оказания международной гуманитарной помощи. Также запрет не налагается на продукцию, которая перемещается в рамках международных транзитных перевозок за пределами ЕАЭС или является предметом торговли государств-членов ЕАЭС с другими странами и перемещается через Беларусь транзитом.
Постановление Совета Министров о временном запрете на вывоз отдельных видов товаров вступило в силу 6 июля и будет действовать в течение трех месяцев.