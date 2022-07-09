В Беларуси введен временный запрет на вывоз муки и продуктов из гречки

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Правительство вводит временный запрет на вывоз муки и продуктов из гречки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.Совет Министров 6 июля принял постановление №446 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров». Запрет распространяется на вывоз пшеничной муки, крупы грубого помола из гречихи, гречневого зерна и готовых пищевых продуктов из гречки.

Устанавливается запрет на вывоз указанных товаров вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси в государства — члены ЕАЭС, а также товаров помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся государствами — членами ЕАЭС. Также запрет распространяется на товары, помещенные под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу постановления №446 и фактический вывоз которых за пределы страны осуществляется после вступления его в силу.