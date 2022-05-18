В Беларуси введена смертная казнь

При этом подчеркивается, что к высшей мере наказания могут быть приговорены и за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, а также «некоторые иные особо тяжкие преступления». Это определение оставляет значительную возможность для интерпретации.

Поправки вступят в силу через десять дней.