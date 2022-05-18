В Беларуси введена смертная казнь

Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал поправки к уголовному кодексу, которые вводят смертную казнь в качестве наказания за подготовку теракта.
Речь идет об актах международного терроризма, в частности, терроризма в отношении представителя иностранного государства или международной организации; актах терроризма, совершенных организованной группой, либо с применением объектов атомной энергии, использованием радиоактивных веществ, сильнодействующих, токсичных химических или биологических веществ или сопряженные с убийством человека; убийствах государственных или общественных деятелей, совершенных в связи с государственной или общественной деятельностью.
При этом подчеркивается, что к высшей мере наказания могут быть приговорены и за сопряженные с умышленным лишением жизни человека при отягчающих обстоятельствах, а также «некоторые иные особо тяжкие преступления». Это определение оставляет значительную возможность для интерпретации.
Поправки вступят в силу через десять дней.NEWSru.co.il