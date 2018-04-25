В Беларуси ввели запрет на пиротехнику

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Власти Беларуси запретили оптовую и розничную торговлю пиротехникой. Об этом утром в среду, 12 августа, сообщило госагентство БЕЛТА со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Отмечается, что соответствующее постановление было издано накануне и вступило в силу сегодня, 12 августа.

«В связи с этим просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм указанного постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси», — идет речь в документе.

Как известно, пиротехнику в последнее время использовали участники протестов в Беларуси при столкновении с силовиками.