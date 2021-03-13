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В Беларуси выявили британский штамм коронавируса

Фото pixabay.com

В Беларуси появились инфицированные британским штаммом коронавируса. Этот вид COVID-19 в стране обнаружили впервые, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси в Telegram.

Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

Также известно о нескольких инфицированных. Первые образцы британского штамма специалисты нашли у граждан, прибывших из Польши, Украины и Египта.

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Еще несколько положительных образцов получены у инфицированных на территории Республики.

Отметим, что британский вариант коронавируса, который был впервые обнаружен в Соединенном Королевстве, на 64% смертоноснее, чем остальные штаммы.

Между тем британский штамм коронавируса за неделю выявили еще в пяти странах. Общее число стран, где зафиксирован британский вариант COVID-19, достигло 111.

korrespondent.net

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