В Беларуси выявили британский штамм коронавируса

В Беларуси появились инфицированные британским штаммом коронавируса. Этот вид COVID-19 в стране обнаружили впервые, сообщает Министерство здравоохранения Беларуси в Telegram.
Это подтвердили исследования специалистов РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.
Также известно о нескольких инфицированных. Первые образцы британского штамма специалисты нашли у граждан, прибывших из Польши, Украины и Египта.
Еще несколько положительных образцов получены у инфицированных на территории Республики.
Отметим, что британский вариант коронавируса, который был впервые обнаружен в Соединенном Королевстве, на 64% смертоноснее, чем остальные штаммы.
Между тем британский штамм коронавируса за неделю выявили еще в пяти странах. Общее число стран, где зафиксирован британский вариант COVID-19, достигло 111.korrespondent.net