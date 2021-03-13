В Беларуси выявили британский штамм коронавируса

Еще несколько положительных образцов получены у инфицированных на территории Республики.

Отметим, что британский вариант коронавируса, который был впервые обнаружен в Соединенном Королевстве, на 64% смертоноснее, чем остальные штаммы.

Между тем британский штамм коронавируса за неделю выявили еще в пяти странах. Общее число стран, где зафиксирован британский вариант COVID-19, достигло 111.