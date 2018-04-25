В Беларуси выявили еще трех носителей коронавируса

В Беларуси выявили еще трех заразившихся новым коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения РБ.
«Еще два положительных теста на COVID-19 у жителей Гомеля и Минска», — говорится в сообщении Минздрава.
Что касается новых случаев заболевания, один выявлен в рамках лабораторного контроля в Национальном аэропорту Минск — зараженный белорус вернулся из Португалии, сообщили в Минздраве.
«Министерство здравоохранения информирует о том, что в настоящий момент РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводится углубленный повторный лабораторный контроль анализов данного гражданина. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. На сегодняшний момент состояние его удовлетворительное», — отметили в ведомстве.
Там добавили, что проводится госпитализация пациентов так называемой категории первого уровня — тех, кто приехал вместе с заболевшим из-за границы и контактировал с ним в самолете.
Также, по информации Минздрава, проводится уточняющая диагностика у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и в момент прохождения границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.
Кроме того, проводятся дополнительные исследования у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно, вернувшейся из-за границы, которая сама обратилась за медпомощью. При отсутствии клинических данных у нее получен положительный лабораторный результат на коронавирус. «Гражданка Беларуси сдала тест еще на границе, так что все ее контакты первого уровня выявлены», — сообщили в Минздраве.
Минздрав еще раз призвал возвращающихся в страну граждан в обязательном порядке информировать специалистов о своем пребывании в эпидемически неблагоприятных районах. Кроме того, всех вернувшихся из-за границы, по возможности, призывают ограничить число контактов в течение 14 дней, а в случае появления респираторной инфекции вызвать скорую помощь.
Таким образом, всего в Беларуси выявлено 12 инфицированных новым коронавирусом, все находятся в больницах. Трое сейчас готовятся к выписке. У всех пациентов, по данным Минздрава, состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет.sb.by
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